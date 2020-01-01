3G шлюз SpGate GI4

Бесплатная настройка и техническое сопровождение GSM-VoIP шлюза SpGate GI.
Особенности:
- 4 GSM-канала;
- запись разговора до 8 500 часов(опция);
- переадресация вызова на указанный номер FXS/FXO;
- подключение мобильного телефона к шлюзу для обработки вызовов через приложение SpRecord Phone для Android;
- подключение ПК и гарнитуры к шлюзу для обработки входящих и исходящих вызовов через программу MicroSIP для Windows;
- цифровая передача звука, не требует подключения внешних антенн.
Основные возможности:
- web-интерфейс управления с подключением по IP адресу: Статический IP и Динамический IP;
- защита доступа к устройству паролем;
- быстрое восстановление системы - сохранение конфигурации настроек шлюза на Вашем ПК;
- администрирование абонентов из интерфейса - активен, отключен, занят, разговор.
Управление исходящими вызовами и внутренними линиями
- сценарии обработки входящего вызова по правилам;
- голосовое приветствие перед разговором, перевод текста в звуковые файлы для быстрого запуска;
- адресная книга с настройкой по правилам;
- блокировка номеров на вызов;
- расписание работы: по дням недели, по времени;
- автоответчик, автоинформатор;
- определение входящего и исходящего номера;
- переадресация звонка на внутренний номер, внешний номер, мобильный телефон;
- автоматический перевод по номеру звонящего на знакомого сотрудника;
- доступ к шлюзу с указанного номера для совершения звонков с использование GSM линии шлюза;
- быстрый набор номера 1 клавишей;
- настройка действий: абонент не доступен - отключен телефон, абонент не отвечает заданное время, абонент разговаривает с установкой таймера. Например перевод вызова на мобильный телефон;
- таймер занятости в момент разговора, второй вызов отображается на телефоне и через указанное время выполняется действие;
- исходящая маршрутизация с возможностью ограничения международной, междугородней, городской связи для выбранных абонентов;
- выбор линии при исходящем вызове, по правилам: код города, список номеров телефонов и т.д.;
Запись разговоров - для активации приобретите Модуль записи SpGate GI (лицензия на 1 канал)
- внутренняя память 64 Гб - 8 500 часов записи;
- прослушивание записей через web-интерфейс по локальной сети;
- разграничение прав пользователей при работе с записями;
- ограничение физического доступа - невозможно извлечь внутреннюю память без вскрытия корпуса;
- ограничение записи: входящие, исходящие, внутренние вызовы, внешние или внутренние линии;
- гибкая система поиска записей в базе - дата, время, номер телефона, номер линии, тип вызова, результат вызова;
- клиент-серверный режим: бесплатное специализированное ПО SpRecord для windows - просмотр записей на ПК;
- выгрузка данных в облачный сервис SpRecord Cloud до 500 Мб или 100 часов записи бесплатно;
- уведомления о записи разговора, голосовое предупреждение перед началом разговора, длительность не ограничена.
VoIP:
- протокол: SIP 2.0;
- транспорт: UDP, TCP, TLS;
- кодеки: G.711, G.722, G.729, GSM;
- передача DTMF: RFC2833, SIP INFO, in-band.