3G шлюз SpGate GI4

Особенности:

4 GSM-канала;

запись разговора до 8 500 часов(опция);

переадресация вызова на указанный номер FXS/FXO;

подключение мобильного телефона к шлюзу для обработки вызовов через приложение SpRecord Phone для Android;

подключение ПК и гарнитуры к шлюзу для обработки входящих и исходящих вызовов через программу MicroSIP для Windows;

цифровая передача звука, не требует подключения внешних антенн.

Основные возможности:

web-интерфейс управления с подключением по IP адресу: Статический IP и Динамический IP;

защита доступа к устройству паролем;

быстрое восстановление системы - сохранение конфигурации настроек шлюза на Вашем ПК;

администрирование абонентов из интерфейса - активен, отключен, занят, разговор.

Управление исходящими вызовами и внутренними линиями

сценарии обработки входящего вызова по правилам;

голосовое приветствие перед разговором, перевод текста в звуковые файлы для быстрого запуска;

адресная книга с настройкой по правилам;

блокировка номеров на вызов;

расписание работы: по дням недели, по времени;

автоответчик, автоинформатор;

определение входящего и исходящего номера;

переадресация звонка на внутренний номер, внешний номер, мобильный телефон;

автоматический перевод по номеру звонящего на знакомого сотрудника;

доступ к шлюзу с указанного номера для совершения звонков с использование GSM линии шлюза;

быстрый набор номера 1 клавишей;

настройка действий: абонент не доступен - отключен телефон, абонент не отвечает заданное время, абонент разговаривает с установкой таймера. Например перевод вызова на мобильный телефон;

таймер занятости в момент разговора, второй вызов отображается на телефоне и через указанное время выполняется действие;

исходящая маршрутизация с возможностью ограничения международной, междугородней, городской связи для выбранных абонентов;

выбор линии при исходящем вызове, по правилам: код города, список номеров телефонов и т.д.;

внутренняя память 64 Гб - 8 500 часов записи;

прослушивание записей через web-интерфейс по локальной сети;

разграничение прав пользователей при работе с записями;

ограничение физического доступа - невозможно извлечь внутреннюю память без вскрытия корпуса;

ограничение записи: входящие, исходящие, внутренние вызовы, внешние или внутренние линии;

гибкая система поиска записей в базе - дата, время, номер телефона, номер линии, тип вызова, результат вызова;

клиент-серверный режим: бесплатное специализированное ПО SpRecord для windows - просмотр записей на ПК;

выгрузка данных в облачный сервис SpRecord Cloud до 500 Мб или 100 часов записи бесплатно;

уведомления о записи разговора, голосовое предупреждение перед началом разговора, длительность не ограничена.

VoIP:

протокол: SIP 2.0;

транспорт: UDP, TCP, TLS;

кодеки: G.711, G.722, G.729, GSM;

передача DTMF: RFC2833, SIP INFO, in-band.

3G GSM-VoIP шлюз предназначен для подключения IP-телефонов или IP-АТС к сотовой сети. Данный способ организации связи позволяет осуществлять звонки по тарифам сотовых операторов, снижая таким образом затраты на связь. подключение к сотовой сети реализовано с помощью голосового GSM-модема Huawei E1550 (входит в комплект поставки - 1шт). Функция переадресации позволит направить вызов на указанный номер при занятости, не ответе, расписанию, безусловно и т.д. Удобный интерфейс управления позволит быстро запустить работу шлюза. Подключите шлюз к локальной сети в удобном месте и принимайте вызовы на стационарный телефон, мобильный телефон или ПК.Бесплатная настройка и техническое сопровождение GSM-VoIP шлюза SpGate GI.