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3G шлюз SpGate GI4
3G шлюз SpGate GI4

GSM-VoIP шлюз с функцией записи и возможностью выдачи голосового приветствия перед началом разговора.
- 4 GSM-канала;
- запись разговоров до 8 500 часов(опция);
- поддержка сетей 2G и 3G-диапазона;
- переадресация вызова на указанный номер.

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3G GSM-VoIP шлюз предназначен для подключения IP-телефонов или IP-АТС к сотовой сети. Данный способ организации связи позволяет осуществлять звонки по тарифам сотовых операторов, снижая таким образом затраты на связь. подключение к сотовой сети реализовано с помощью голосового GSM-модема Huawei E1550 (входит в комплект поставки - 1шт). Функция переадресации позволит направить вызов на указанный номер при занятости, не ответе, расписанию, безусловно и т.д. Удобный интерфейс управления позволит быстро запустить работу шлюза. Подключите шлюз к локальной сети в удобном месте и принимайте вызовы на стационарный телефон, мобильный телефон или ПК.

Бесплатная настройка и техническое сопровождение GSM-VoIP шлюза SpGate GI.

Особенности:
  • 4 GSM-канала;
  • запись разговора до 8 500 часов(опция);
  • переадресация вызова на указанный номер FXS/FXO;
  • подключение мобильного телефона к шлюзу для обработки вызовов через приложение SpRecord Phone для Android;
  • подключение ПК и гарнитуры к шлюзу для обработки входящих и исходящих вызовов через программу MicroSIP для Windows;
  • цифровая передача звука, не требует подключения внешних антенн.
Основные возможности:
  • web-интерфейс управления с подключением по IP адресу: Статический IP и Динамический IP;
  • защита доступа к устройству паролем;
  • быстрое восстановление системы - сохранение конфигурации настроек шлюза на Вашем ПК;
  • администрирование абонентов из интерфейса - активен, отключен, занят, разговор.
Управление исходящими вызовами и внутренними линиями
  • сценарии обработки входящего вызова по правилам;
  • голосовое приветствие перед разговором, перевод текста в звуковые файлы для быстрого запуска;
  • адресная книга с настройкой по правилам;
  • блокировка номеров на вызов;
  • расписание работы: по дням недели, по времени;
  • автоответчик, автоинформатор;
  • определение входящего и исходящего номера;
  • переадресация звонка на внутренний номер, внешний номер, мобильный телефон;
  • автоматический перевод по номеру звонящего на знакомого сотрудника;
  • доступ к шлюзу с указанного номера для совершения звонков с использование GSM линии шлюза;
  • быстрый набор номера 1 клавишей;
  • настройка действий: абонент не доступен - отключен телефон, абонент не отвечает заданное время, абонент разговаривает с установкой таймера. Например перевод вызова на мобильный телефон;
  • таймер занятости в момент разговора, второй вызов отображается на телефоне и через указанное время выполняется действие;
  • исходящая маршрутизация с возможностью ограничения международной, междугородней, городской связи для выбранных абонентов;
  • выбор линии при исходящем вызове, по правилам: код города, список номеров телефонов и т.д.;
Запись разговоров - для активации приобретите Модуль записи SpGate GI (лицензия на 1 канал)
  • внутренняя память 64 Гб - 8 500 часов записи;
  • прослушивание записей через web-интерфейс по локальной сети;
  • разграничение прав пользователей при работе с записями;
  • ограничение физического доступа - невозможно извлечь внутреннюю память без вскрытия корпуса;
  • ограничение записи: входящие, исходящие, внутренние вызовы, внешние или внутренние линии;
  • гибкая система поиска записей в базе - дата, время, номер телефона, номер линии, тип вызова, результат вызова;
  • клиент-серверный режим: бесплатное специализированное ПО SpRecord для windows - просмотр записей на ПК;
  • выгрузка данных в облачный сервис SpRecord Cloud до 500 Мб или 100 часов записи бесплатно;
  • уведомления о записи разговора, голосовое предупреждение перед началом разговора, длительность не ограничена.
VoIP:
  • протокол: SIP 2.0;
  • транспорт: UDP, TCP, TLS;
  • кодеки: G.711, G.722, G.729, GSM;
  • передача DTMF: RFC2833, SIP INFO, in-band.
Инструкция по настройке (PDF, 0,2 Мб.)
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